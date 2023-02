Buongiorno mamma 2 | anticipazioni prima puntata | trama episodi | Anna si risveglia dal coma?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il momento tanto atteso è quasi finito e i fan, dopo mesi e mesi, possono tirare un sospiro di sollievo: questa sera andrà in onda, su Canale 5, lae imperdibiledi2, la serie tv di successo con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta che torna con la seconda stagione. Ma cosa succederà? Dove eravamo rimasti? Ecco tutte le. Cosa era successo nell’ultimadidi capire cosa succederà stasera, facciamo un passo indietro. Nell’ultimadellastagione Guido era in difficoltà con i figli per il legame con Miriam. Ma non solo. Era minacciato anche da Colaprico, che aveva tutti gli elementi in mano per incolparlo della morte di ...