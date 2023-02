Buon compleanno a… Jakub Kiwior

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)compie oggi 23 anni.al difensore polacco dell’Arsenal, un passato in A allo Spezia Oggicompie 23 anni. E se fino a pochi giorni fa si trovava a La Spezia, città che non tocca a 100.000 abitanti, la sua festa la farà a Londra, che 100.000 abitanti è facile che li incontri se ti fai una passeggiata, per così dire. Un evento reso possibile, oltre che dai meriti del giocatore, dal fatto che in Premier League sborsare 25 milioni di euro e aggiungervi anche qualche bonus non rappresenta certamente un problema. Ed è così che il difensore polacco, messo sotto osservazione da diversi club europei, è passato dal dover lottare per la salvezza in Italia a competere nella squadra che attualmente è in testa in Inghilterra. L’Arsenal si è assicurato un ...