Brasile | nominato Ramon Menezes come ct ad interim

In attesa di capire se sarà o meno Ancelotti il nuovo selezionatore della Selecao, ecco la promozione del tecnico dell'Under 20 per l'amichevole con il Marocco del prossimo 25 ...Dopo l'incontro di ieri con Ednaldo Rodrigues, presidente della Cbf, Ramon Menezes è statoct a interim del. L'annuncio è arrivato oggi. Menezes guiderà dalla panchina la Selecao nell'amichevole contro il Marocco, a Tangeri, il 25 marzo prossimo. Menezes ha già guidato il ...

Da Desio al Brasile, padre Paolo Andreolli nominato Vescovo: “E’ un’emozione grande e inaspettata” MBNews

