Brahim Diaz regala al Milan il successo sul Tottenham

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ilbatte ile si aggiudica il primo round degli ottavi di finale di Champions League. Nel match di andata a San Siro i rossoneri partono forte e vanno subito in vantaggio con, poi giocano una gara ordinata e controllano gli attacchi degli Spurs, mai realmente pericolosi. Nella ripresa occasioni clamorose per De Ketelaere e Thiaw. La squadra di Pioli potrà giocare la partita di ritorno in Inghilterra con due risultati su tre a disposizione.Nell'altro match della serata il Bayern vince 1-0 l'andata degli ottavi di finale in casa del Psg. Dopo un primo tempo senza grandi occasioni, a inizio ripresa sblocca l'ex Coman. Subito dopo Galtier manda in campo Mbappé ma è Choupo-Moting a sfiorare il bis: Donnarumma devia sulla traversa, poi salva su Pavard. Dall'altra parte protagonista Sommer, Mbappé ...