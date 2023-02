Brahim Diaz decisivo a San Siro | Milan-Tottenham 1-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)O (ITALPRESS) – Una vittoria pesante che cancella il momento negativo: ilvince 1-0 contro ilnella gara d'andata degli ottavi di Champions League, decisiva la rete siglata dadopo sette minuti di gioco. Una prestazione di livello per gli uomini di Stefano Pioli e un risultato positivo in vista del match di Londra, in programma l'8 marzo. Quella di Santra rossoneri e inglesi – davanti a 74.320 spettatori, per un incasso di 9 milioni e 133 mila euro, record italiano di tutti i tempi – è stata una gara intensa già dalle prime battute. Stefano Pioli ha deciso di confermare lo stesso undici schierato nell'ultima gara di campionato contro il Torino, Conte invece è stato costretto a ridisegnare il centrocampo considerate le assenze di Hojbjerg e ...