Braga Fiorentina | Italiano | ' Avversari di valore | teniamo viva la partita di ritorno Gonzalez sarà multato'

Il tecnico dellaparla dal Portogallo e tocca diversi argomenti, tra questi anche il 'caso discoteca' delle ultime oreGaetano Castrovilli, centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro ilGaetano Castrovilli, centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Per l'infortunio che ho avuto l'aspetto mentale è stata la cosa più importante e mentalmente sto ...

Fiorentina, marea viola in Portogallo: 1.600 in marcia verso Braga LA NAZIONE

Braga-Fiorentina, le probabili formazioni: Igor in difesa, Jovic davanti Viola News

NUNO GOMES A FV: "BRAGA FORTE ANCHE SENZA VITINHA. IL MIO TRASCORSO NELLA FIORENTINA..." Firenze Viola

Braga-Fiorentina, cambia l’arbitro. Scelto un nome importante Viola News

Il tecnico del Braga parla in esclusiva a GOAL prima della sfida in Conference League contro la Fiorentina: "Vogliamo vincere ogni partita".Il tecnico della Fiorentina parla dal Portogallo e tocca diversi argomenti, tra questi anche il 'caso discoteca' delle ultime ore ...