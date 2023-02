Braga-Fiorentina | cambia il fischietto del match | la nuova squadra arbitrale

Commenta per primo Josip Brekalo non parte per: lha diffuso l'elenco dei convocati per l'andata dei playoff di Conference League contro i portoghesi:- Monaco 21:00 Siviglia - PSV CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 Qarabag - Gent 18:45 Trabzonspor - Basel 18:45 Bodø/Glimt - Lech 18:4521:00 Lazio - CFR Cluj 21:00 AEK Larnaka - ...

Fiorentina, marea viola in Portogallo: 1.600 in marcia verso Braga LA NAZIONE

Braga-Fiorentina, i convocati di Italiano: Sottil e Brekalo restano a lavorare a Firenze Fiorentina.it

Braga-Fiorentina, le probabili formazioni: Igor in difesa, Jovic davanti Viola News

Braga-Fiorentina, i viola cercano l’impresa nel magico stadio che ha stregato Obama LA NAZIONE

Fiorentina in campo per la rifinitura. Venuti out (FOTO e VIDEO FI.IT) Fiorentina.it

Il match d’andata dello spareggio di Conference League che vede coinvolti il Braga e i viola sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253).Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...