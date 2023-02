Borussia Dortmund-Chelsea LIVE 0-0 | traversa di Joao Felix

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Al Signal Iduna Park, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Signal Iduna Park,si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

- Chelsea, le formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per la gara d'andata di Champions. Le dritte su marcatori, ammoniti e tiratori. Dopo la ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per l'andata degli ottavi di Champions League: moviola- Chelsea L'episodio chiave della moviola del match trae Chelsea, valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/23. Dirige la sfida l'...

Borussia Dortmund-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla ItaSportPress

Borussia Dortmund-Chelsea, le formazioni ufficiali GianlucaDiMarzio.com

LIVE Borussia Dortmund-Chelsea sullo 0-0: avvio sprint a ritmi indiavolati | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

CHAMPIONS LEAGUE LIVE, 6a Giornata: Mahrez sigla il 3-1 per il City. Dortmund sull'1-1 Eurosport IT

Borussia Dortmund-Chelsea, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Ritmi subito altissimi al Westfalenstadion, nel primo confronto assoluto nelle competizioni europee tra Borussia Dortmund e Chelsea. Ispirato Mudryk, i Blues trovano il gol su punizione ma la deviazio ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...