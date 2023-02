Borussia Dortmund-Chelsea | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sono state diramate leper la sfida tra, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I tedeschi arrivano al match forti di un periodo positivo, che li ha visti riavvicinarsi a due punti dal Bayern Monaco capolista in Bundesliga. Per l’occasione i gialloneri allenati da Edin Terzic ritrovano (anche in Europa) Haller, pronto a trascinare i suoi verso una grande notte europea. Per i Blues, invece, il momento è assolutamente negativo: decimi in classifica in Premier League, gli uomini di Potter non hanno ancora ingranato marcia, nonostante un mercato invernale faraonico che, tuttavia, non ha ancora espresso il suo potenziale. I londinesi si affideranno ancora a un attacco privo di centravanti, considerato l’impiego ...