(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Seduta positiva per ladi: l'indiceMib ha concluso in aumento dello 0,13% a 27.533 punti. . 15 febbraio 2023

Indirisulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,26 miliardi di euro, dai 2,29 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi ...Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,13% e archivia gli scambi a 27.533,69 punti. 15 - 02 - 2023 17:39

Borsa: Milano chiude in lieve rialzo, Ftse Mib +0,13% Tiscali Notizie

Borsa Milano oggi, Piazza Affari sale: su anche lo spread Adnkronos

Borsa: Europa senza paura prima di Lagarde, su Milano (+0,13%) pesano casi Italgas e Azimut - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Borsa: Milano apre invariata Agenzia ANSA

A Milano, alla 43esima edizione della Borsa italiana del Turismo, tra i padiglioni di Puglia e Lombardia, si sono gettate le basi per il più bello dei viaggi, quello verso la solidarietà e il sostegno ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 feb - Seduta tonica per le Borse europee che continuano a mostrarsi ottimiste, nonostante i dati macro contrastanti rendano piu' ardue le previsioni sulle ...