Borsa | Milano arretra - 0 | 15% | balza Anima | frena Azimut

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Appare in lieve calo Piazza Affari dopo oltre 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,15% a 27.458 punti. Sale sopra i 181 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ...

Poco mossa ladi, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Moncler (+1,98%). I più forti ...passa di mano con un trascurabile - 0,14% alle 13:00 e scambia a 27.459,52 punti. 15 - 02 - 2023 13:00

Borsa di Milano oggi 15 febbraio: il Ftse Mib non trova una definitiva direzione, in un clima generale scettico dopo l'inflazione Usa e i probabili aumenti dei tassi ancora forti. Borsa di Milano oggi ...