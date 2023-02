Borsa | Europa in ordine sparso | futures in rosso | Milano +0 | 15%

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Procedono inle principali borse europee al traguardo di metà seduta, con iUsa in. Dopo il rallentamento oltre le stime dell'inflazione del Regno Unito i mercati hanno ...

Procedono in ordine sparso le principali borse europee al traguardo di metà seduta, con i futures Usa in rosso. Dopo il rallentamento oltre le stime dell'inflazione del Regno Unito i mercati hanno ...Parigi in controtendenza a +1,1% trainata dal lusso . Borse europee senza direzione a meta' seduta, con gli investitori che cercano di interpretare i dati sull'inflazione americana e di prevedere le ...

Borsa: Europa senza direzione a meta' seduta, a Milano (-0,19%) vola ancora Anima - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Borsa: Europa tiene, stime inflazione Usa in lieve frenata Tiscali Notizie

Borsa: Europa cauta in chiusura, Parigi +0,07%, Londra +0,04% Agenzia ANSA

Borsa: Europa parte piatta, Londra +0,2% Agenzia ANSA

Discorso diverso per Parigi (+1,1%), spinto dagli acquisti sul settore lusso con Kering che sale del 4,4% dopo l'annuncio di un utile netto in rialzo del 14%, con le vendite che hanno superato i 20 ...Borsa di Milano oggi 15 febbraio ... dopo la presentazione dei conti del quarto trimestre 2022: ricavi a 4,26 miliardi di euro, + 4,6% sul periodo 2021 e margine operativo lordo organico (escluse le ...