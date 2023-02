Bonus genitori | tutti quelli nuovi per marzo 2023 | cifre e date | prepara IBAN

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Eccoper idel Governo Meloni. Un bell’aiuto per le coppie con i figli e contro i carovita. In questo durissimo momento per l’economia ihanno bisogno di tanti aiuti sociali, ma effettivamente dallo Stato arrivano degli aiuti proprio per sostenere la natalità. Il governo Meloni ha detto di voler fare tanto per sostenere la natalità e quindi proprio per questo vediamo quali aiuti sono a disposizione delle famiglie che hanno i figli.– IlovetradingInnanzitutto il primo aiuto a disposizione delle famiglie con figli è proprio l’assegno unico universale. L’assegno unico universale è stato creato dal governo Draghi cancellando ...