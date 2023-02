Bonus bicicletta | ecco come richiederlo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il “” consiste in un contributo concesso a chi acquista, a partire dall’11 novembre 2022, una: a propulsione esclusivamente muscolare nuova di fabbrica conforme alle prescrizioni del Codice della strada Il contributo concesso è del 30% del prezzo di acquisto, comprensivo di Iva.: in quale regione sarà garantito? Il “” sarà garantito in Friuli Venezia Giulia, una regione che deciso di stanziare questi fondi per raggiungere due obiettivi principali: ridurre l’inquinamento atmosferico migliorare la qualità dell’aria Presentazione domanda: requisiti, date e regole Bisogna essere residenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda. Sarà ...

Gli italiani in bicicletta Sì, ma solo alcuni. C'era stato, da parte del legislatore italiano, un bonus bicicletta per chi ne avesse acquistata una ma che poi non è stato più rifinanziato nemmeno con l'ultima legge di bilancio 2023. Così alcune amministrazioni locali hanno deciso in autonomia.

