Bonucci litiga con un compagno della Nazionale | gli ha detto di tutto Video

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Incredibile quanto successo trae un altro giocatore azzurro; il difensoreJuventus non si è tenuto. L’ultima partitaJuventus ha vinto i bianconeri imporsi uno a zero sulla Fiorentina; il gol decisivo è stato realizzato da Rabiot che si conferma essere il giocatore fondamentale, dal punto di vista tattico, all’interno del sistema di gioco bianconero. La partita contro i viola è stata intensa e anche con diverse polemiche; nella ripresa, infatti, abbiamo assistito a due gol annullati. Prima la rete di Vlahovic e poi quella di Castrovilli sono stati cancellati dall’intervento del var. Polemiche che si sono accese specialmente in occasione del gol non concesso al club viola; i ragazzi di Allegri, infatti, erano riusciti a trovare la via del pareggio che avrebbe portato un punto decisamente importante per la ...