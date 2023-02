Bonomi | Il Napoli squadra meravigliosa | merita il primo posto' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Mauro, ex difensore di Cremonese, Lazio e, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Ilè una, ha una qualità di gioco, una coralità e una bellezza uniche:ile sarebbe bellissimo se, come sembra, vincesse il titolo, perché lo vincerebbe lache gioca meglio, come non sempre capita. -afferma- Se accadesse sarei felicissimo per la gente di, lo, ho un bel ricordo del loro sostegno. E per la verità già da molti anni ilè ai vertici e ha sfiorato la vittoria. Diamo merito anche a De Laurentiis di aver avuto il coraggio di ...