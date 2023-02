Bonaccini | ' Serve un Pd maggioritario | saremo il primo partito alle europee 2024'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Stefano, candidato alla segreteria del Pd, al Corriere della Sera ha commentato la sconfitta elettoralerecenti regionali, in vista delle primarie del 26 febbraio. "E' una sconfitta in ...

...un partito che presenti un progetto al Paese credibile e che torni a vincere alle urne". "Peraltro, - conclude- praticamente tutto il gruppo dirigente che in questi anni si è ...Quanto ai problemi interni al partito di cui si contenderà la segretaria nazionale con Elly Schlein,ha detto: 'Bisogna chiudere un capitolo e aprirne un altro,un cambio di fase, un ...

"Io credo abbia la capacità ed esperienza amministrativa e anche il polso giusto per unire il Pd e un campo largo che purtroppo, dopo la nostra ..."Se vogliamo diventare una sinistra minoritaria e ideologica serve a poco. Per vincere dobbiamo essere una sinistra riformista", è l'affondo di Bonaccini alla sfidante movimentista. Stoccata pure per ...