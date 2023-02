Bonaccini | Renzi - Calenda si convincano | senza Pd non c' è alternativa

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) "Il partito democratico deve riscoprire la vocazione maggioritaria. Queste elezioni dimostrano, e questo se lo mettano in testail pd non ci può essere un'alle ...

Queste elezioni dimostrano, e questo se lo mettano in testae Calenda, senza il pd non ci può ... Lo ha detto il candidato alla segreteria del pd Stefano, intervistato a Coffeee Break su ...... fu quando venne eletto Stefanoa guidare l'Emilia - Romagna la prima volta. L'astensione ... che tra l'altro lo dividono dall'atlantico Matteo(peraltro un animale ben più politico del ...

Congresso Pd, i tifosi che non ti aspetti: Conte spera in Bonaccini, il Terzo polo in Schlein Il Sole 24 ORE

Renzi: "Giarrusso nel Pd, ora basta dire che Bonaccini è renziano..." Adnkronos

Giarrusso nel Pd per Bonaccini, ma il comitato Bonaccini non apprezza. Fassino e Nardella: "Prima chieda scus… la Repubblica

Giarrusso nel Pd, le reazioni sui social: “Si aspira all’autodistruzione”. FOTO Sky Tg24

Dall’articolo 18 ai diritti civili, il perché della svolta tutta a sinistra di Bonaccini Il Sole 24 ORE

Milano, 15 feb. (askanews) - 'Il partito democratico deve riscoprire la vocazione maggioritaria. Queste elezioni dimostrano, e questo se lo ...Se vincerà Stefano Bonaccini, questi avrà qualche chance solo se mentre ... che tra l’altro lo dividono dall’atlantico Matteo Renzi (peraltro un animale ben più politico del confusionario pariolino).