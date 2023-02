Bolsonaro | “A marzo torno in Brasile e guiderò la destra” E non ammette la sconfitta contro Lula

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Non sa se vorrà ricandidarsi alla guida del Paese, ma intende rientrare aper guidare l’opposizione politica al suo successore Luiz Inácioda Silva e difendersi dalle accuse di aver incitato gli attacchi dei manifestantigli edifici governativi il mese scorso. L’ex presidente brasiliano Jair, intervistato per la prima volta da quando ha lasciato il Paese dal Wall Street Journal, risponde alle domande dalle Florida, dove è volato alla fine dell’anno scorso, dopo unaelettorale di misura. L’ex presidente brasiliano ha spiegato che lavorerà con i suoi sostenitori al Congresso e nei governi statali per promuovere quelle che ha definito politiche a favore delle imprese e per combattere l’aborto, illlo ...

