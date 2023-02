Bolide luminoso sui cieli di mezza Italia | luce fortissima e boato | mistero risolto

'Le primissime stime fanno propendere per una traiettoria delche va da Bari verso Matera ', spiegano gli esperti, che sono già al lavoro per raffinare i calcoli e stimare sia la zona di ...In questo caso, poiché non è stato ritrovato nulla, è un. Sicuramente" , precisa l'esperto ... "Si è trattato di un bagliore moltoe poi di un boato. Al Planetario di Bari abbiamo ...

Il bolide di San Valentino che ieri sera ha illuminato i cieli di Puglia e Basilicata sarebbe stato generato dall'ingresso in atmosfera di un corpo celeste con una massa di circa 2,5 ...L'avvistamento nella serata di martedì 14 febbraio. Il corpo celeste avrebbe seguito una traiettoria da Bari a Matera. Adesso si cercano a eventuali resti a terra ...