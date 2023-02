Boehly sta pianificando un’enorme mossa del Chelsea per il PSG in avanti dopo essere volato per avviare discussioni

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Breaking: Secondo quanto riferito, Toddsarebbe interessato a trasformare Neymar in un giocatore del, e sarebbe stato a Parigi per discutere le condizioni di un potenziale accordo. Neymar è stato uno dei migliori talenti del mondo per la maggior parte della sua carriera. La sua qualità era evidente mentre giocava per il Santos, portando a un enorme trasferimento al Barcellona. Mentre giocava per i giganti europei, il brasiliano è stato direttamente coinvolto in 181 gol in 186 partite. Ciò ha portato a un trasferimento di quasi 200 milioni di sterline al Paris Saint-Germain, dove ha giocato per sei stagioni. Ha una media di gol o assist migliore di una volta a partita, con l’attaccante che è stato direttamente coinvolto in 193 gol in 172 partite. Anche il PSG non è riuscito a vincere la Ligue 1 in una sola occasione da quando Neymar è ...