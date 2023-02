Bob | 25 anni fa il “Canto del cigno” italiano con il trionfo olimpico di Huber-Tartaglia A quando una nuova alba vincente?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Gli italiani dello sport sono, per antonomasia, gli Azzurri. Cionondimeno, se si parla di bolidi, il colore da associare all’Italia è il rosso. Non necessariamente con un motore coinvolto. Giusto ieri è stata presentata la SF-23, la monoposto con cui la Ferrari andrà all’assalto del Mondiale di F1. Oggi, invece, cade il 25°versario dell’ultima grande impresa del bob tricolore. È dunque doveroso ricordare quanto accadde tra il 14 e il 15 febbraio 1998 a Iizuna, in Giappone, prima di lanciare una riflessione in merito al futuro. A Nagano il grande favorito per il successo nel bob a due è il ventisettenne canadese Pierre Lueders, alla ricerca della definitiva consacrazione dopo aver vinto quattro delle ultime cinque Coppe del Mondo. Il suo principale avversario è l’ormai trentaseienne tedesco Christoph Langen, il quale mira al primo orodopo ...