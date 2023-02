Bimbo ucciso a Torre del Greco | al via la perizia psichiatrica per la madre

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina si è tenuta l’udienza davanti alla Corte di Assise di Napoli per il conferimento dell’incarico peritale allo psichiatra Alfonso Tramontano nell’ambito del processo che vede l’imputata Adalgisa Gamba, la donna accusata di avere assassinato il figlio di due anni e mezzo trovato senza vita nello specchio antistante la spiaggia didel, in provincia di Napoli, il 2 gennaio 2022. Il perito, che visiterà per la prima volta in carcere la donna il 23 febbraio, ha richiesto un termine di 60 giorni per depositare le risultanze dei suoi accertamenti. L’attività peritale si incentrerà non solo sulla capacità di intendere e di volere dell’imputata al momento della commissione del fatto, ma anche sulla sua capacità di stare in giudizio e alla valutazione in ordine alla pericolosità sociale. I difensori della ...