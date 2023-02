Biathlon | Lisa Vittozzi | “Una medaglia pesante per quanto è accaduto | certo quell’errore nell’ultimo poligono…”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Un podio mondiale non si disprezza ma, anzi…ha potuto festeggiare quest’oggi il bronzo nella 15 km Individuale, valida per la rassegna iridata 2023 di. La sappadina, costretta a saltare l’inseguimento per un attacco influenzale, ha saputo esprimere una gara di alto livello, tornando nella top-3 iridata a distanza di quattro anni dall’ultima volta, quando fu argento sulle nevi di Oestersund nel 2019 in questo format. Una prova che la nostra portacolori ha saputo interpretare molto bene: gestione delle energie per essere lucida al poligono e poi a esprimere il 100% sugli sci stretti per chiudere forte. Il piano è riuscito quasi alla perfezione perché purtroppo quell’ultimo bersaglio non è stato centrato per poco. Conti alla mano, se l’azzurra avesse ottenuto il 20/20 sarebbe stata oro. La vittoria è andata alla ...