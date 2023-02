Biathlon | Lisa Vittozzi ritorna ed è bronzo ai Mondiali nella 15 km! Rimpianto per l’errore finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sipario sulla 15 km Individuale femminile di questi2023 di. La LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig a Oberhof (Germania) è stato teatro della prova dei quattro poligoni: un format in cui è fondamentale gestire lo sforzo lungo il percorso, per conservare lucidità al poligono, e nello stesso tempo dare il 100% nell’ultima tornata. Un tracciato impegnativo quello della località della Turingia, caratterizzato dall’erta del “Birxsteig“, che ha chiesto molto alle biathlete. Serie di tiro non facili da affrontare: a terra necessario sentire il comportamento del proprio polso per regolare il tiro e in piedi decisivi muscoli d’acciaio e solidità mentale prima dell’ultimo giro. Un delicato equilibrio non facile da trovare, specialmente quando in ballo ci sono medaglie. C’è andata veramente vicina...