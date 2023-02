Bianco | Fontana | ' rigore morale | politica e cultura per lui inscindibili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Gerardo"ha lasciato un ricordo indelebile non solo per la sua assidua presenza in queste Aule, ma anche per la sua personalitàal di fuori del comune, per il suo stile composto e mai sopra le righe, per ilche tutti gli hanno sempre riconosciuto e per la sua profonda". Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Gerardo, in occasione della commemorazione di Gerardo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Visse la sua carrierain gran parte nella Democrazia e poi negli anni Novanta nel Ppi e nell'Ulivo e, dopo aver lasciato il Parlamento nel 2008, il suo impegno si indirizzò "sempre più alla passione, che mai lo aveva abbandonato, per ...