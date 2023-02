Berlusconi su Zelensky? Io dico | grazie Silvio

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Perfino Roberto Benigni ha manifestato apprezzamenti – e che apprezzamenti – per l’articolo 21 della Costituzione: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero». Naturalmente, tra il dire e il fare… Vediamo allora se è vero che tutti hanno diritto a manifestare il proprio pensiero. Già sappiamo che non lo è, perché non appenaha dichiarato di non vedere bene né l’invio delle armi a– e, a dire il vero, di non vedere bene neanche lo stesso Volodymyr(lo ha chiamato “questo signore” che è un modo, al meglio, di tener le distanze da qualcuno) – e ha chiarito che se la guerra continua è perché il presidente ucraino insiste a bombardare il Donbass, ecco le reazioni: «Follie putiniane (Domani, di Stefano Feltri)», «parole inquietanti» (Simona Malpezzi, capogruppo Pd ...