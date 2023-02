Berlusconi e gli altri 28 imputati al processo Ruby - ter assolti | ' Non erano testimoni | non c' è corruzione'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) - Assolto dall'accusa diin atti giudiziari, perché il fatto non sussiste. Con lui assolte anche Karima -e le altre 20 ospiti delle serate di Arcore. Una nota del tribunale anticipa ...

...primo grado condannavano Silvioa 7 anni (24 giugno 2013), successivamente assolto in appello e in Cassazione con l'intervenuto spacchettamento sul reato di concussione, a trasmettere......che 'il gruppo di Forza Italia esprime l'amara soddisfazione per l'ennesima assoluzione di Silvionel processo Ruby ter: è la 135esima assoluzione su 136 processi', si siano alzati...

Ruby-ter, Forza Italia esulta per l’assoluzione di Berlusconi. E chiede una commissione inchiesta RTL 102.5

Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto a Milano. 'Undici anni di fango e ... Agenzia ANSA

Ruby ter, proscioglimento obbligato per Berlusconi: le «olgettine» non erano testimoni Il Sole 24 ORE

Le parole di Berlusconi su Zelensky imbarazzano (di nuovo) il Ppe Linkiesta.it

Il Ppe scarica Berlusconi con la sponda di Meloni la Repubblica

«Non sono una prostituta». L'affermazione, perentoria, arriva poche righe dopo l'inizio del libro "Karima" che sarà presentato domani a Milano da Karima ...«Non sono una prostituta». Comincia così il libro che sarà presentato domani a Milano da Karima El Mahroug, la Ruby del processo a Silvio Berlusconi, scritto con ...