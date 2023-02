Bergamo | i servizi sociali si trasferiscono alla Social Domus

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) A partire da martedì 21 febbraio inizieranno i lavori per il trasferimento degli uffici deida via S. Lazzaro a via XXIV Maggio. Le operazioni di trasloco si protrarranno per almeno una settimana durante la quale non sarà quindi possibile accedere agli uffici sia nella vecchia, sia nella nuova sede che sarà operativa per il pubblico da mercoledì 1 marzo. Per l’inaugurazione ufficiale bisognerà attendere venerdì 10 marzo alle 17.30, a cui seguirà un open day nella giornata di sabato 11 marzo. Le attività deiproseguiranno nelle sedi decentrate (su appuntamento con prenota.itvoce Prenota uffici pubblici/, oppure telefonicamente allo 035 399888), ...

È ormai tutto pronto per il trasferimento degli uffici deisociali del Comune di, che da via San Lazzaro traslocheranno in via XXIV Maggio . Le operazioni prenderanno il via a partire da martedì 21 febbraio e si protrarranno per almeno una ...

Bergamo. La Festa delle Luci di A2A apre il weekend di Carnevale in città in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. Ecco il calendario delle iniziative. Appuntamenti anche a Brescia