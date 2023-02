Benevento | col Brescia la prima stagionale di Manganiello | Pezzuto al var

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiper Gianlucadi Pinerolo con il. Il direttore di gara piemontese è stato designato per dirigere il confronto di sabato con il, ritrovando la Strega dal preliminare play off dello scorso anno di Ascoli, gara vinta dai giallorossi di Fabio Caserta per una rete a zero. In realtà,ha incrociato i sanniti in questo campionato, essendo stato il responsabile al var nella gara casalinga con la stessa compagine bianconera (1-1). Quella con i lombardi sarà la nona gara dicon il, un bilancio leggermente in negativo: tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Gli assistenti saranno Vittorio Di Gioia di Modena e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. L’emiliano ...

L’appello del presidente Vigorito ha smosso le coscienze di molti tifosi per la gara di sabato contro il Brescia. Ovunque, sui social come sulle chat, si ...Dopo un giorno di riposo, concesso da mister Stellone, il Benevento Calcio è tornato questo pomeriggio al lavoro per preparare la sfida casalinga col Brescia, in programma sabato 18 febbraio alle ore ...