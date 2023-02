Ben McKenzie sarà il protagonista di The Hurt Unit | nuovo medical drama della ABC

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Unruolo per Ben, l'ex Jim Gordon di Gotham, pronto a tornare sul piccolo schermodelABC The. Bentorna sul piccolo schermo con unruolo. L'attore volto del giovane James Gordon in Gothaminfatti ildelABC, The. Dopo un periodo lontano dal set, Benè pronto quindi a ricominciare. L'attore, che in molti ricorderanno anche nel ruolo di Ryan Atwood nella serie The O.C., indosserà il camice nel...

