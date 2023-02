Bella sorpresa per i proprietari del Samsung Galaxy S20 FE 5G

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Se pensavate che il colosso di Seul tenesse di più aidiS21 FE che ai clienti diS20 FE, vi aspetta una grande. Come forse saprete, il produttore asiatico ha iniziato ad implementare la One UI 5.1 per una manciata di dispositivi, ma, sorprendentemente, sembra che la società asiatica non lascerà gli utenti diS20 FE in attesa ed ha già iniziato a seminare l’aggiornamento. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’OEM sudcoreano ha rilasciato l’aggiornamento One UI 5.1 per ilS20 FE 5G (SM-G781B) in tutta Europa. I clienti possono identificare l’aggiornamento in base alla versione del firmware G781BXXU4HWB1. Al momento, l’upgrade è disponibile in ...