Bella Ramsey di The Last of Us turbata | “Non è salutare”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La serie tv di Theof Us sta conquistando tutti. Già al momento dell’annuncio, i fan del gioco erano apparsi entusiasti, però, adesso, le aspettative si stanno concretizzando. Nelle ultime ore,ha deciso di rilasciare un’intervista per GQ. In particolare, si è soffermata su ciò che ha dovuto fare per calarsi nei panni di Ellie. Sorprendentemente, ha ammesso di aver dovuto indossare una fascia contenitiva per il seno. La maggior parte delle scene sono state realizzate in questo modo. Lo scopo, ovviamente, era quello di far corrispondere l’aspetto dell’attrice con quello del personaggio. Ha rivelato, però, di essere rimasta un po’dall’accaduto. A parer suo, infatti, non si è trattata di una mossa corretta nei confronti della sua salute: Ho indossato questa fascia per il 90% del tempo durante ...

Tutto su, l'attrice britannica diventata nota per aver recitato nella saga de Il Trono di Spade e in The Last of Us.inizia a recitare fin da piccola per hobby, ma si rende conto che ...

