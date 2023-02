Bella Ramsey di The Last of Us contro gli omofobi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)risponde ai commentisu Theof Us. L’attrice difende la serie dalle critiche negative di alcuni spettatori e fan “Abituatevi alle storie gay” questa la risposta netta dell’attrice, diventata famosa con Game of Thrones, in un’intervista rilasciata a GQ negli USA, per difendere “Theof Us” dalle critiche negative che sono arrivate da un gruppo di spettatori. Allerta spoiler A suscitare critiche da un gruppo di spettatoriè il terzo episodio della serie dove vi è il racconto della storia d’amore tra Bill e Frank, due uomini che scoprono l’amore in un mondo devastato dalla pandemia. La storia tra Bill e Frank, non presente nel videogioco, è stata bersaglio di review ...

In questo caso è stata l'omofobia a guidare il review bombing. Le critiche e le recensioni negative non preoccupano Bella Ramsey che ha dichiarato di identificarsi come non-binary e di aver girato la ...