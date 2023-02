(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Michael60e festeggia con unadadi 10di dollari a Make-A-Wish, fondazione che aiuta a soddisfare i desideri dei bambini con una malattia grave. “Negli ultimi 34, è stato un onore collaborare con Make-A-Wish e aiutare a portare un sorriso e la felicità a così tanti bambini”, ha dettoin un comunicato stampa. “Testimoniare la loro forza e resilienza durante un periodo così difficile della loro vita è stata davvero fonte d’ispirazione. Non riesco a pensare a un regalo di compleanno migliore che vedere gli altri unirsi a me nel sostenere Make-A-Wish in modo che ogni bambino possa sperimentare la magia di realizzare il proprio desiderio”, ha detto. SportFace.

Una storia destinata a rimanere negli annali del, che parte dall'infanzia del protagonista principale, Michael, per raccontare tutto l'arco evolutivo dei Chicago Bulls. Un viaggio ...In ogni caso, dovreste aver presente almeno il marchio Air, quello con cui la Nike realizza scarpe dae abbigliamento sportivo, usando come logo l'immagine storica e stilizzata di ...

Basket, Jordan compie 60 anni e fa un donazione record da 10 milioni SPORTFACE.IT

Air - La storia del grande salto: il trailer italiano ufficiale del film sullo ... ComingSoon.it

Air Jordan: i modelli da acquistare online Esquire Italia

The Last Dance, la serie cult su Michael Jordan e i Chicago Bulls da stasera su DMAX La Gazzetta dello Sport

5 libri di Basket NBA che non puoi perdere Dunkest

Jalen Pickett poured in a Big Ten season-high 41 points and handed out eight assists that led to 21 more points as hot-shooting Penn State drilled Illinois 93-81 on Tuesday ...Ben Affleck dirige sé stesso e il fratello Matt Damon in questo film che racconta una pagina cruciale della storia dello sport e del marketing contemporanei. Air debutterà nei cinema italiani il 6 apr ...