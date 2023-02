Basket femminile | Serie A1 2023 | Schio sconfigge nettamente Brescia in casa e trova la diciannovesima vittoria stagionale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La Famila Wuberabbattela RMBper 96-54 nel match valevole per la ventiquattresima giornata dellaA1 di– partita anticipata di quasi un mese rispetto alla data originariamente prevista a causa dell’impegno in Eurolega delle venete,. Le vicentine centrano così la, salendo così in classifica a quota 38 punti, momentaneamente a +4 sulla Virtus Bologna. Diciottesima sconfitta per le neo-promosse, che rimangono in fondo alla graduatoria con 4 punti al pari di San Giovanni Valdarno. Ndour si prende la scena con una doppia doppia da 17 punti ed 11 rimbalzi, mentre Howard chiude con 16 punti segnati. Doppia cifra anche per Mestdagh (13 punti), Mabrey (13) ed il duo ...