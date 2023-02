ha sottolineato i punti critici su cui serve confronto con la politica come "le querele bavaglio, la legge sulla diffamazione, tutela del segreto professionale"."Ilsulla presunzione ...ha sottolineato i punti critici su cui serve confronto con la politica come 'le querele bavaglio, la legge sulla diffamazione, tutela del segreto professionale'. 'Ilsulla presunzione ...

Bartoli: "Decreto su presunzione di innocenza è sbagliato" - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Malattie rare: Omar, "10 in attesa per lista nazionale screening ... Servizio Informazione Religiosa

Screening neonatale: salgono a 10 le malattie che ne potrebbero ... HealthDesk

L'Ordine dei giornalisti: "No a censura sulle intercettazioni ... Dire

Rendicontazione sociale, strumento di crescita per il Terzo settore Vita

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Ilaria Ciancaleoni Bartoli (OMaR): “Auspichiamo al più presto un primo ... che il Ministro Schillaci voglia immediatamente prenderne atto e trasporlo in un decreto, e che i successivi aggiornamenti ...