Barcellona nella bufera | “pagati 1 | 4 milioni a vice presidente arbitri”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilfinisce nuovamente. Il club spagnolo per tre anni, tra il 2016 e il 2018, avrebbe pagato quasi 1,4di euro ad una società privata riferibile a José María Enríquez Negreira, che all’epoca dei fatti era ildel Comitato tecnico deglispagnoli. A confermarlo lo stesso Negreira, che è stato arbitro per 13 stagionimassima categoria spagnola e poi è diventato direttore del collegio arbitrale catalano. La notizia è stata rivelata dalla radio Ser Catalunya. Dura la reazione deldelJoan Laporta, che ha affermato che non è un caso che questo tipo di informazioni esca ora che la squadra sta facendo bene. Il ...