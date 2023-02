Barcellona nel caos | scoppia lo scandalo | pagato per tre anni il vicepresidente degli arbitri

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)in Spagna per la notizia, clamorosa, che riguarda il. Il club catalano, che ha ammesso la veridicità dell’indiscrezione lanciata dalla stampa iberica, hadal 2016 al 2018 una cifra pari a 1.4 milioni di euro al vice-presidente dell’associazionedella Liga in attività, Jose Maria Enriquez Negreira. La notizia ha sconvolto l’opinione pubblica, ma il club blaugrana si è affrettato con un comunicato a spiegare la propria posizione. Secondo la società catalana, infatti, in passato si è registrata una collaborazione esterna per avere valutazioni tecniche sugli, in modo tale da capirne le inclinazioni per preparare al meglio le partite, senza un secondo fine se non quello di agevolare lo staff tecnico, ricordando come sia una prassi usata da molti ...