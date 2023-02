Bando delle endotermiche - Il 2035 visto dai capitani d' industria | tra dubbi e timori

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il, su cui l'Europarlamento ha votato ieri in via definitiva, è da mesi uno dei temi più caldi dell'automobilistica. Dal settore sono arrivate poche voci fortemente critiche e tranchant su un provvedimento che rischia di cancellare più di cento anni di storia tecnologica e milioni di posti di lavoro e di rendere l'Europa subalterna alla Cina, né si èqualcuno accogliere con convinto entusiasmo le novità: ha prevalso, semmai, la più prudente linea delo e della cautela, affiancati dalla consapevolezza di doversi mettere subito al lavoro per adeguare al dato di fatto i modelli di business. Per ora, queste voci non sembrano trovare ascolto in una Bruxelles che sembra più animata dall'ideologia che dalla ragione, ma è interessante riassumere ...

... 26 anni, responsabile nazionale del servizio civileAcli, che hanno messo a770 posti per i giovani tra i 18 e i 28 per il 2023. 'Il servizio civile è appesantito ancora da molta ...L'istanza, la certificazione e l'offerta economica devono essere compilate secondi i modelli allegati al, che sul sito del Comune saranno in formato Pdf editabile. L'aperturabuste ...

Bando delle endotermiche, stop nel 2035 a diesel e benzina: cosa succede ora - DOMANDE E RISPOSTE - Quattroruote.it Quattroruote

Bando delle auto termiche dal 2035: il parlamento europeo approva AlVolante

Bando alle endotermiche nel 2035: per l'UE è definitivo Auto.it

Bando delle endotermiche - Il 2035 visto dai "capitani d'industria ... Quattroruote

Bando Isi 2022: apertura procedura informatica Inail Comunicazione

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il bando alla vendita di veicoli con motori a combustione ... è davvero difficile comprendere come sta cambiando l’industria delle quattro ruote e ...Le richieste dei giovani per il bando in corso scendono fino a punte del 40% rispetto all'anno scorso. E lo fanno proprio in concomitanza con il bando più grande di sempre con le sue71.550 posizioni a ...