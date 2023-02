Balneari | Pd | ' governo chiarisca come affrontare tema concessioni'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Chiediamo aldiseriamente ildelleperché al momento non è stato ancora deciso neanche quale Ministro ne abbia la competenza.” Sarà questo il quesito che il gruppo del Partito Democratico rivolgerà oggi, nel corso del Question time, al ministro del Turismo. Nell'interrogazione , di cui è primo firmatario Andrea Gnassi e sottoscritta, tra gli altri, dal vicepresidente del gruppo Pd Piero De Luca, si fa presente che il Pd “ritiene urgente conoscere le intenzioni delsul futuro delledemaniali marittime anche perché invece di individuare il Ministro a cui affidare la delega relativa alleed emanare i decreti legislativi per ...

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Chiediamo al governo di affrontare seriamente il tema delle concessioni balneari perché al momento non è stato ancora deciso neanche quale Ministro ne abbia la competenza.L’Italia vanta circa 8.000 km di coste e circa 5.000 siti balneabili. Le concessioni sono circa 103.620 a fronte di 6.318 stabilimenti balneari. L’ attuale governo si è speso molto per questo problema ...