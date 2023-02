Baby gang di nuovo in azione a Roma nord | prima picchiano una ragazzina | poi insultano i passanti Quartiere sotto scacco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Unda parte di una. Una quindicina di ragazzini, maschi a e femmine di età compresa tra i 14 e i 16 anni, che vanno in giro per, nel III Municipio, tra Montesacro e Talenti. Negli ultimi 10 giorni sono state ben tre le aggressioni avvenute tra via Ugo Ojetti e via Renato Fucini. Una il 5 febbraio, l’altra appena 4 giorni dopo, il 9 febbraio. Nellasono state picchiate due ragazzine, attorniate dal branco che filmava e incitava due ragazze a picchiare più forte. Nella seconda, invece, vittime due coppie di amici, due maschi e due femmine di 13 anni, pestati di botte dopo essere stati avvicinati chiedendo degli spicci. ‘Dai, menala forte’: ragazzine pestate dal branco e filmate,...