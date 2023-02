Aversa | sigilli per un intero complesso abusivo | cinque indagati

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno sequestrato ad(Caserta), su ordine del gip del Tribunale di Napoli Nord, unresidenziale composto da 19 appartamenti, che sarebbe stato edificato in violazione della normativa urbanistica;le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per lottizzazione abusiva e abuso d’ufficio, tra questi imprenditori, professionisti e funzionari dell’area urbanistica del comune di. Dalle indagini realizzate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di, sono emerse difformità delresidenziale, i cui appartamenti sono stati già venduti e attualmente abitati, rispetto a quanto autorizzato dal Comune, con un notevole incremento della cubatura che avrebbe alterato, a detta della ...

... dalle fatture ai timbri e idello Stato, dalle dichiarazioni discali a brevetti, perizie ... detto "Pippo", un uomo di 50 anni residente ad, in provincia di Caserta. Gli uomini della GdF ...... dichiarazioni fiscali, fatture, timbri edi Stato, brevetti, perizie giurate, ... Secondo gli inquirenti si tratta di Giuseppe Oliva, 50 anni di(Caserta). É lui, conosciuto come 'Pippo', ...

Il break è immediatamente sigillato con il diagonale di Casaro (7-3). Sempre l'opposto della Farmitalia trova da posto 4 il punto del 14-10. Aversa si rifà sotto e opera il sorpasso sul 21-20.