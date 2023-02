Avellino | lo sfogo di Dall’Ogglio su Instagram per l’infortunio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Attraverso un post su, Jacopo Dall’Oglio ha spiegato il suo infortunio. Il centrocampista dell’non scende in campo dall’ultima gara del 2022 vinta contro il Pescara per 1-0. “Buongiorno a tutti, molta gente mi ferma per strada mi scrive sue mi chiedono giustamente come mai non mi vedono in campo mi chiedono cosa sia successo? E per quanto ne avrò ancora? Purtroppo dopo essere rientrato in campo dalal polpaccio ho avuto un trauma contusivo al tallone in allenamento il 5 gennaio e dagli esami si è visto che ho un edema osseo. Purtroppo essendo una zona dove vuoi o non vuoi il peso del corpo va a caricare proprio su quel punto il recupero è un po’ più lento – si legge nel post – Chiedo scusa se non riesco a rispondere a ...