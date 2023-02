Autonomia | Casellati | ' confronto parlamentare rafforzerà spirito unitario'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Sono sicura che grazie alil disegno di legge" sull'"ne uscirà irrobustito nei contenuti e nello". Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta, rispondendo al Question time alla Camera ad un'interrogazione del deputato del Pd Francesco Borrelli. "È stato affidato al dibattito-ha sottolineato l'esponente dell'Esecutivo- un disegno di legge che assolve ad una funzione di garanzia per tutti gli attori in gioco e che intende circoscrivere e limitare la discrezionalità della fase devolutiva. La stessa soluzione di disegnare una legge generale di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, pur non essendo prevista espressamente dalla Carta fondamentale, ...

... Maria Elisabetta Alberti, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sul disegno di legge in materia didifferenziata recentemente approvato in ...La ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti, ha risposto a una interrogazione sul disegno di legge in materia didifferenziata recentemente approvato in ...

Il ministro Casellati: “Sull’autonomia il governo darà seguito ad un processo virtuoso” Agenzia Nova

Disegno di legge sull’autonomia differenziata, question time con Casellati L'Opinionista

Camera: Tajani, Santanche', Roccella e Casellati oggi a seduta del ... Borsa Italiana

Autonomia: Casellati, 'confronto parlamentare rafforzerà spirito ... Il Tirreno

Autonomia: Casellati, testo molto buono - Ultima Ora Agenzia ANSA

La ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, risponde a una interrogazione sul disegno di legge in materia di autonomia differenziata recentemente approvato in ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...