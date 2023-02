Autonomia | Calderoli “Un anno per definizione Lep | costi e fabbisogni”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il disegno di legge sull’differenziata “mercoledì prossimo andrà in conferenza unificata. A seguire ci sarà l’approvazione definitiva e a inizio marzo la trasmissione in Parlamento. Poi ci sarà undi tempo per la proposta al Parlamento su quali materie siano suscettibili di Lep, livelli essenziali di prestazione e a seguire ladi quali siano i livelli essenziali e relativi. Ho previsto unper l’approvazione della legge in Parlamento; in parallero unper ladei Lep, deistandard”. Lo ha detto Roberto, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, nel corso della registrazione di “Porta a Porta” che andrà in onda ...