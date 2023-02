Auto | Rapporto Federmanager-Aiee | presentazione con ministro Urso

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Labitalia) - 'La rivoluzione dell'motive. Le ricadute sul sistema industriale italiano e il ruolo delle imprese dotate di management' è ilche verrà presentato giovedì 23 febbraio - ore 10 - Centro Congressi Roma eventi - Fontana di Trevi. Partecipa Adolfodelle Imprese e del Made in Italy. L'evento sarà un'importante occasione di dibattito sulla grande trasformazione in atto nella filiera dell'motive, un tema di impatto strategico per dal punto di vista ambientale ed economico. Il, redatto dain collaborazione con(Associazione italiana economisti dell'energia), analizza le ricadute sul sistema industriale italiano della ...