Auto a benzina e diesel vietato produrle dal 2035

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il Parlamento europeo ha stabilito in via definitiva le nuove norme giustificate dalla necessità di ridurre l’inquinamento – Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva i nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di CO2 divetture e veicoli commerciali leggeri di nuova produzione. Con 340 voti favorevoli, 279 voti contrari e 21 astensioni, i deputati hanno approvato l’accordo raggiunto con il Consiglio sugli obblighi di riduzione delle emissioni di CO2 per nuovee nuovi furgoni, in linea con gli ambiziosi obiettivi climatici dell’UE. La legislazione approvata prevede l’obbligo per nuovevetture e nuovi veicoli commerciali leggeri di non produrre alcuna emissione di CO2 dal. L’obiettivo è quello di ridurre del 100% le emissioni di questi tipi di veicoli rispetto al 2021. Gli ...