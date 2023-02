Auriemma | “Napoli sul fuoriclasse Isaksen Giuntoli prenderà anche un altro fenomeno”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Raffaeleha riportato alcune anticipazioni sui movimenti del, nel mirino ci sonoe Hojlund. Raffaele, noto giornalista sportivo, ha anticipato le mosse delai microfoni di Tele A. Nonostante la squadra partenopea stia dominando il campionato, la dirigenza è già al lavoro per il futuro. Secondo, ilè sulle tracce del talentuoso Gustav Tang, un veroche sarebbe in grado di fare la differenza in campo. Il giocatore arriverà asolo se Hirving Lozano dovesse partire. Inoltre,ha dichiarato che ilpotrebbe cedere Hirving Lozano a fine stagione, in quanto il suo alto stipendio di 4,5 milioni di ...