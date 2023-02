Aumento sigarette | da oggi 15 febbraio +20 centesimi | i nuovi listini

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Da152023 scatta l’stabilito dalla Legge di Bilancio. La Manovra relativa al 2023 ha infatti disposto l’delle accise sul tabacco, nell’ottica di una progressiva riduzione del consumo di. Questo si traduce in unper pacchetto che va fino a 20, a seconda della marca. Altri aumenti sono previsti anche per gli anni a venire e fino al 2025, per un importo che va dai 10 ai 15.Vediamo cosa ha previsto la Legge di Bilancio sull’, quali prodotti sono inclusi e il nuovo listino. Indice: cosa prevede la Legge di Bilancio...

... che hanno portato il carrello della spesa a cifre insostenibili, e i rincari delle bollette energetiche alle stelle, a partire da questa data scatta anche l'del prezzo delle. A ...... determinato, per l'anno 2023, in 28 euro per 1.000, per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000". L'dovrebbe ...

Sigarette, da oggi aumenti dei prezzi: 20 centesimi in più a pacchetto. Ecco quanto costeranno: la tabella ilmessaggero.it

Sigarette, l'aumento da domani 15 febbraio: i nuovi listini in Pdf QUOTIDIANO NAZIONALE

Sigarette, da oggi scatta l'aumento: 20 centesimi in più a pacchetto Adnkronos

Sigarette, aumento dal 15 febbraio: 20 centesimi in più a pacchetto Sky Tg24

Sigarette, prezzi in aumento: quanto costa adesso un pacchetto e da cosa è composto il prezzo finale Virgilio Notizie

Il governo Meloni ha aumentato le accise sulle sigarette nella legge di Bilancio e da oggi se ne vedono gli effetti: l’aumento a pacchetto dovrebbe essere di circa 20 centesimi. Il prezzo delle ...In un'ottica di ridurre sempre di più il consumo di sigarette, sono previsti ulteriori aumenti nel corso dei prossimi anni. Crescerà infatti l'importo fisso per unità di prodotto, arrivando fino a 28 ...